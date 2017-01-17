«Їжте жабу на сніданок», – директор тернопільського видавництва «Мандрівець» Богдан Фенюк

У Тернополі презентували книгу “Формула продуктивності”: понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності. Автор книги – мандрівник, блогер, онлайн-підприємець Орест Зуб. Йому 29 років, за які вже встиг заробити свій перший мільйон гривень, одружитися на дівчині-мрії, побувати в 80 державах світу, а в планах у амбітного Ореста – відвідати всі країни земної кулі.

Книгу видали в Тернополі

Цікаво, що книгу відомого мандрівника Зуба видали в Файному місті – в “Мандрівці”. Директор цього видавництва Богдан Фенюк розповів, як на практиці засвоїв слово “дедлайн” під час роботи над книгою “Формула продуктивності”.

– З пропозицією надрукувати книгу Ореста Зуба мені зателефонував історик Роман Пономаренко, який переважно пише про дивізію СС “Галичина”, – розповів Богдан Петрович. – Я з радістю згодився. Думав, що тематика пропонованої книги буде схожа, бо про Ореста раніше нічого не знав.

Суцільний дедлайн

У жовтні 2016-го Орест Зуб приїхав в Тернопіль, тоді й визначив дедлайн виходу книги – не пізніше 30 грудня 2016 року. А книжки ж з нуля видаються в найкращому випадку по півроку, інколи і до півтора. “Так у мене почався суцільний дедлайн. І ми встигли вкластися в рамки. Цим довели, що тайм-менеджмент ім. Ореста Зуба працює”, – сказав видавець.

Редагуючи текст, редактори книги забрали слово “нафіга”… бо не знали, як правильно його написати: “нафіГа” чи “нафіҐа”, щоб потім мастодонти – професори української словесності не вказували на неграмотність. Хоча решта “примочок”, які написав автор, кажуть, залишилися.

– Оресту зараз 29 років і він багато всього досягнув, будучи амбітним, – розповідає видавець його першої книги Богдан Фенюк. – У свої 32 я був начальником управління освіти Тернопільщини, наймолодшим керівником серед усіх обласних центрів України. Мені легко вірити книзі Ореста Зуба, адже сам практикую подібний стиль життя.

“З’їжте жабу на сніданок”

За словами Богдана Фенюка, щоб стати успішним, треба багато працювати, планувати і контролювати виконання запланованого, мати мотивацію, а ще – щоранку “з`їдати жабу на сніданок” (пр. ред. – “З’їжте жабу на сніданок” — так кажуть західні фахівці з тайм-менеджменту. З’їсти жабу означає зробити щось не найприємніше, але дуже важливе з самого ранку. Коли це буде зроблено, інші завдання здаються дріб’язковими порівняно з ранковою. Заплануйте три важливі справи на сьогоднішній день, перша з яких і буде «жабою». Виконавши три важливі справи, інші справи у міру сил і можливостей. Таким чином, у вас кожен день буде ефективним, адже як мінімум три справи зроблено!”.

Ірина Юрко.