У Тернопільській області понад 57,2% інфікованих коронавірусом одужали



Загалом, коронавірус підтверджено у 1081 осіб. А це – у 1008 дорослих та 73 дітей.

На сьогоднішній день 462 особи ще хворіють коронавірусом. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Загалом, станом на 19 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1081 випадку.

За попередню добу “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 254 досліджень, жодного випадку COVID-19 не підтверджено.

На Тернопільщині одужало 619 людей. Це понад 57,2% від усієї кількості захворівших.

22 людей – померли.