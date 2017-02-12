Тернопільська дитяча лікарня отримала допомогу від «БПП «Солідарність»

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня отримала 40 подушок і 15 ковдр. Допомогу надала Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Акція приурочена до Дня хворого та до Всесвітнього Дня онкохворої дитини.

– Така допомога є дуже актуальною. Інвентар, який привезли сьогодні, доповнить наші можливості і поліпшить забезпечення наших пацієнтів. Зараз велика увага приділяється ремонтам, оновленню апаратури. Цей напрямок також є дуже актуальним і доречним, – каже головний лікар Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович.

– Ми наперед запитали у лікарів про нагальні потреби і відповідно до них сформували цю допомогу. Основну частину подушок і ковдр передали у гематологічне відділення, де лікуються онкохворі діти. Пацієнти, які поступають у це відділення, проходять довготривале лікування. Відповідно треба створити максимально зручні умови перебування у медзакладі, – зазначив секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

Гематологічне відділення, яке отримало основну частину допомоги, розраховане на 30 ліжок.

– У цьому відділенні лікуються онкогематологічні хворі діти та дітки з гематологічними патологіями. Це єдине відділення у Тернопільській області, де займаються лікуванням таких хворих. Лікування гострої лімфобластної лейкемії в середньому триває 8-10 місяців. На даний час у відділені знаходяться 24 дитини. З них четверо дітей з онкогематологічними патологіями, – каже завідувач гематологічним відділенням Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Людмила Рудько.

Зазначимо, «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вже не вперше надає допомогу Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. 1 червня 2016 року, з нагоди Дня захисту дітей, представники тернопільського осередку партії подарували медичному закладу 30 тумбочок.