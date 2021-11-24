Борщівський спиртозавод повторно виставили на аукціон

Майно борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» повторно виставили на аукціон з удвічі нижчою ціною.

Уперше спиртозавод виставив на продаж Фонд держмайна України у жовтні. Запропонована ціна була 28,1 млн. грн. За таку вартість ніхто із потенційних інвесторів не виявив бажання придбати завод. Тому підприємство вирішили виставити на продаж повторно. Цього разу ціна вдвічі нижча – 14,052 млн. грн. До 13 грудня усі бажаючі зможуть подавати цінові пропозиції. Сам аукціон відбудеться 14 грудня.

За інформацією ФДМУ, об’єкт складається з бродильного відділення, будівлі механізованої солодовні, варильного відділення, цеху із виробництва білкового корму, корпусу консервного цеху та іншої нерухомості, розташованої на земельних ділянках загальною площею 6 гектарів.



