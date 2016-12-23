Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські ходять до школярів

Maryana Прокоментуй!

Патрульні спільно з працівниками служби ДСНС проводять профілактичні заняття зі школярами, де розповідають про безпеку під час новорічних свят і правила поведінки з піротехнічними виробами. Впродовж 20-21 грудня вони відвідали школу №25 у м.Тернополі та школу у селі Ігровиця Тернопільського району.

– Під час новорічних свят різко зростає кількість нещасних випадків, пов’язаних із використанням піротехнічних виробів, – розповідає інспектор зв’язків з громадкістю Олександра М’ялковська. – Тому аби запобігти цьому розповідаємо дітям яку небезпеку може нести легковажне поводження з піротехнічними засобами та що потрібно робити аби запобігти травмування.

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