Протистояти ворожим ІПСО навчались на Тернопіллі

Як захиститися від ворожого інформаційного впливу, коли немає часу на фактчекінг, відділити факти від інтерпретацій та не піддатися на маніпуляції у соцмережах та медіа, розповіли військові журналістки, експертки із медіабезпеки та медіаграмотності Алла Мегель та Марія Яремчук авторки навчального посібника «Ворожі ІПСО. Як визначити та протистояти?».

Вже друга серія тренінгів на тему «Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти? 2.0» за їх участю відбулася у Тернополі та громадах області.

Заходи відвідало більше 200 учасниць та учасників, серед яких педагоги, волонтери, співробітники бібліотек, студенти, тимчасово переміщені особи.

На тренінгах жваво дискутували про роль кожного і кожної в інформаційній війні, а ще про важливість критичного мислення, ворожі інформаційні чіпи-меседжі, «життєвий цикл» фейку та багато іншого.

Заходи проводилися за підтримки міжнародного благодійного фонду «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив»



Проєкт «Ворожі ІПСО. Як виявити та протистояти. 2.0» відбувається в межах реалізації проєкту #ZMINA_2_0 “Субгранти для культурних проєктів” фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є виключною відповідальністю ФОП Яремчук М.В. і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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