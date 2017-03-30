Тернопільських хористів запрошують на конкурс

Вже сьомий рік поспіль у Тернополі відбудеться Міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословіння», який став невід’ємною частиною культурного життя міста, столицею духовності українського народу, здобув заслужений авторитет серед церковних громад, професійних та аматорських художніх колективів, виконавців і вокальних шкіл.

Цього року фестиваль пройде 20-22 квітня.

На даний час розпочалася реєстрація учасників конкурсу, до участі у якому запрошуються колективи та виконавці різних християнських конфесій. Учасників фестивалю будуть оцінювати у трьох вікових категоріях (9-13 років, 14-17 років, від 18 років і старші), а також у трьох номінаціях (церковні та світські хорові колективи, малі вокальні форми та вокальні ансамблі, соло-вокалісти).