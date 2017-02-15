Новини Тернополя 

Тернопільський Катедральний собор тепер online!

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У Тернопільський Катедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці прибуває Нерукотворий образ Ісуса Христа.

За зверненням настоятеля храму та за дорученням міського голови Сергія Надала Комунальним підприємством “Тернопіль Інтеравіа” встановлено додаткові камери відео-спостереження (для безпеки та можливості тернополянам віддалено споглядати за подіями й, можливо, зручніше планувати власний час щодо відвідин собору), – про це повідомляє директор підприємства Іван Сороколіт 
http://webcam.te.ua/…/944-vulsahaidachnoho-14-katedra-maida…

http://webcam.te.ua/…/64-maidan-voli-vyd-v-napriamku-vulsah…

http://webcam.te.ua/…/213-vulsahaidachnoho-14-katedra-bronz…

P.S. Завтра планується он-лайн доступ ще до однієї внутрішньої камери. Слідкуйте за анонсами.

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