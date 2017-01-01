Важливе
Кабмін виділив три мільйони для районів округу Тараса Юрика
3 мільйони гривень отримали під кінець року 5 районів області – Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. Кошти спрямовані на закупівлю
Земельне рабство на 10 років: як агрохолдинг «Мрія» підробив підписи на договорах селян
На Тернопільщині селяни потрапили у справжнє земельне рабство. За словами жителів сіл Крогулець та Новий Нижбірок ще в далекому 2001
З кишень тернополян через сміття викачали мільйон доларів
Вивезення та утилізація твердих побутових відходів – надзвичайно вигідний бізнес. У світі він на четвертому місці по прибутковості – після
Кому міськрада дозволила не платити за землю?
На останньому засіданні сесії міської ради депутати проглосувлали за 100-відсоткове звільення від земельного податку в 2017 році. Проте не всіх,
Персоналії
Дебютний кліп Leo Mantis за п’ять днів переглянули більше 100 000 разів
27 грудня кліп на перший авторський аудіотвір молодого блюз-рокера Леонардо Ободоеке перетнув позначку у 100 000 переглядів на популярному відеохостингу
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Зимові канікули в обласній бібліотеці для дітей. Список заходів
Зимові канікули – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це –час дивовижних новорічно-різдвяних дійств. Тернопільська обласна бібліотека
Тернопіль: відгуки
Принадливий Тернопіль. Робітня Володимира Чорнобая
— Кожна творча майстерня має свій енергетичний вимір. У ній художник проводить половину, а, може, навіть все своє творче життя.