Важливе
Імідж міської ради терпить чергове фіаско: що вирішили робити з директором Міськавтотрансу депутати?
Імідж міської ради терпить чергове фіаско. Вчора депутати міської ради спробували дати оцінку поведінці директора КП Міськавтотрансу ТМР Мирона Сновиди,
Яким буде тариф на квартплату в Тернополі
Вчора відбулось чергове робоче засідання депутатської комісії з питань роботи житлово-комунальної галузі міста. Крім планових питань – розглянули одне позапланове.
Голова Нацбанку Гонтарева програла черговий суд тернопільському нардепу Михайлу Головку
Ухвалою від 17 січня цього року Апеляційний суд Тернопільської області не змінив попереднє рішення, яким залишено без задоволення позов голови
Багатомільйонний договір зі скандальним підрядником «Теркомуналсервіс» – досі в силі
Як би це дивно не звучало, але і до сьогодні договір на утримання вулично-дорожньої мережі міста зі скандальним товариством «Теркомуналсервіс»,
Персоналії
Лікар з Тернопільщини розповів, як він уявляє Бога
Енгельс сказав, що життя – це спосіб існування білкових тіл. Але це якесь примітивне життя. Воно таким було колись, коли
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Тарас Химич особисто презентує тернополянам фільм “Жива”
З 26 січня по 9 лютого у “Палаці Кіно” триватиме показ фільму Жива. 25 січня о 19 годині – презентація
Тернопіль: відгуки
Тернопіль, увічнений на роботах Євгена Удіна (фото)
Мабуть, колись варто з’явитися книжці, чи бодай сайту, де були б зібрані художні твори про Тернопіль. І вагомою складовою стали