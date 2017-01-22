Важливе
Намагатись бути хорошим депутатом – тяжко, – як тернопільський депутат про свою роботу звітував
Депутат тернопільської міської ради Іван Сороколіт прозвітував про рік своєї роботи у складі міської ради. Зізнаюсь, намагатись бути хорошим депутатом
На Підволочищині відновили та освятили прадавнє джерело (фоторепортаж)
Минулих вихідних на межі сіл Сухівці та Шельпаки Підволочиського району відбулося освячення новозбудованої каплички та прадавнього джерела. Люди протягом багатьох
«Мрія» Саймона Чернявського підробила підписи на договорах оренди землі у понад 350 селян?
На Тернопільщині селяни потрапили у справжнє земельне рабство. Про це пише Народна правда. За словами жителів сіл Крогулець та Новий
Віктор Овчарук: Комунальні аптеки повинні виконувати соціальну функцію
Одним із ключових питань для Тернопільщини залишаються комунальні аптеки. Голова обласної ради Віктор Овчарук наголошує на позиції збереження та розвитку
Персоналії
Героїчні фільми про війну роблять величезне зло, – кіборг Андрій Шараскін (Богема)
Андрій Шараскін отримав позивний Богема ще до того, як потрапив на чолі однієї з бойових рот «Правого сектора» у Донецький
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Тернопіль вперше прийматиме Єгора Грушина з програмою Solo Piano
25 березня Тернопіль вперше прийматиме Єгора Грушина з програмою Solo Piano, в яку входять найкращі сольні композиції піаніста. Ця програма
Тернопіль: відгуки
Свої місця. Алхімічний кабінет Василя Бурми
Про часи, коли фотографія була плівковою, а не цифровою; коли процес створення світлин вимагав знання не «Фотошопу» чи «Лайтруму», а