Важливе
Кабмін виділив три мільйони для районів округу Тараса Юрика
3 мільйони гривень отримали під кінець року 5 районів області – Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. Кошти спрямовані на закупівлю
Земельне рабство на 10 років: як агрохолдинг «Мрія» підробив підписи на договорах селян
На Тернопільщині селяни потрапили у справжнє земельне рабство. За словами жителів сіл Крогулець та Новий Нижбірок ще в далекому 2001
З кишень тернополян через сміття викачали мільйон доларів
Вивезення та утилізація твердих побутових відходів – надзвичайно вигідний бізнес. У світі він на четвертому місці по прибутковості – після
Кому міськрада дозволила не платити за землю?
На останньому засіданні сесії міської ради депутати проглосувлали за 100-відсоткове звільення від земельного податку в 2017 році. Проте не всіх,
Персоналії
Лауреати “Літературного Тернополя” минулого року
Відбулося нагородження переможців премії журналу «Літературний Тернопіль». За підсумками 2016 року лауреатами стали: у номінації «ПРОЗА»: Володимир Гринечко, член Національної
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Відчуйте себе акторами голівудських фільмів про Різдво – на залізничному вокзалі у Тернополі
Усі пасажири, котрі сьогодні, 8 січня, очікуватимуть потягів на залізничному вокзалі Тернополя, зможуть відчути себе акторами голівудського новорічного фільму, або
Тернопіль: відгуки
Деталі Тернополя. Досконала геометрія
Якщо умовно, то візерунки кахлі можна поділити на химерні та геометричні. Про химерні я вже розповідала (химерні — наголошу ще