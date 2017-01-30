Важливе
Хто заробить на знищенні Дністра
Чиї інтереси відстоює “Укргідроенерго”? Держави чи сумнівних приватних фірм, яким вона щедро роздає багатомільйонні підряди? 8 грудня в системі ProZorro
ЖЕКи зобов’язані звітувати перед жителями, – тернопільський депутат Петро Ландяк
Голова фракції ПП “Громадянська позиція” Петро Ландяк продовжує працювати над відкритістю діяльності житлово-комунального господарства міста. За його словами, вони працюють
Імідж міської ради терпить чергове фіаско: що вирішили робити з директором Міськавтотрансу депутати?
Імідж міської ради терпить чергове фіаско. Вчора депутати міської ради спробували дати оцінку поведінці директора КП Міськавтотрансу ТМР Мирона Сновиди,
Яким буде тариф на квартплату в Тернополі
Вчора відбулось чергове робоче засідання депутатської комісії з питань роботи житлово-комунальної галузі міста. Крім планових питань – розглянули одне позапланове.
Персоналії
Лікар з Тернопільщини розповів, як він уявляє Бога
Енгельс сказав, що життя – це спосіб існування білкових тіл. Але це якесь примітивне життя. Воно таким було колись, коли
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Афіша
Тарас Химич особисто презентує тернополянам фільм “Жива”
З 26 січня по 9 лютого у “Палаці Кіно” триватиме показ фільму Жива. 25 січня о 19 годині – презентація
Тернопіль: відгуки
Ритми Тернополя. Розмова з поетом Юрієм Вітяком
— Я хотів би жити в помешканні під дахом старого будинку. І щоби до мене прилітали голуби — я