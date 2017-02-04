Важливе
Бучаччани проти окружної лікарні у Чорткові, до якої деяким селянам доведеться долати 100 кілометрів
Мешканці села Стінка Бучацького району дізналися про реформування медицини, згідно якої окружну лікарню для їх району планують зробити у Чорткові
У чиновників тернопільської мерії можуть бути серйозні проблеми через генплан?
Генеральний план Тернополя – це головний біль як для міського голови та депутатів, так і для місцевих забудовників. Адже перші
Президент знов збирається у Тернопіль
Представники міжфракційного об`єднання “Тернопільщина” (голова – Роман Заставний) – найвідповідальніші в українському парламенті за результатами роботи V сесії Верховної Ради. Високий показник депутати
Біда Тернополя, з якою потрібно боротись негайно!
Сьогодні, 31 січня, в Тернопільському прес-клубі відбувся круглий стіл на тему «Основні проблеми Тернополя: питання – відповіді», в якому взяли
Персоналії
Віра, Бог і Любов. Поезія тернополянки Віри Лахути – відкриття року
Минулого року в грудні, на питання колег-журналістів: що мені запам’яталось в році, що минав, які відкриття я зробила для себе,
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Тернопільська бібліотека розпочинає безкоштовні Курси польської мови для початківців
Вивчення польської мови є актуальним питанням на сьогодні для тернополян. Значний внесок мешканців Тернополя мають родичів у Польщі, їздять за
Тернопіль: відгуки
Принадливий Тернопіль. Нудьга тут не мешкає
Тернопіль назавжди «зіпсував» мене парками. Я не тернополянка, але швидко прижилася, бо з дрібного дитинства гостювала в бабусі й дідуся,