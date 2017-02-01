Важливе
Президент знов збирається у Тернопіль
Представники міжфракційного об`єднання “Тернопільщина” (голова – Роман Заставний) – найвідповідальніші в українському парламенті за результатами роботи V сесії Верховної Ради. Високий показник депутати
Біда Тернополя, з якою потрібно боротись негайно!
Сьогодні, 31 січня, в Тернопільському прес-клубі відбувся круглий стіл на тему «Основні проблеми Тернополя: питання – відповіді», в якому взяли
“Тернопільщина не готова приймати сміття зі Львова з огляду на технічні можливості”, — Валерій Федорейко
24 січня до Тернопільської ОДА надійшов лист від міського голови Львова з проханням знайти можливість приймати сміття зі Львова на
Скандальна історія з тернопільським педагогічним гуртожитком: як все насправді
Галасу в соціальних мережах зчинила ситуація із підвищенням суми оплати за гуртожиток педагогічного університету до майже 2100 грн. за півріччя.
Персоналії
Лікар з Тернопільщини розповів, як він уявляє Бога
Енгельс сказав, що життя – це спосіб існування білкових тіл. Але це якесь примітивне життя. Воно таким було колись, коли
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Тернопільська бібліотека розпочинає безкоштовні Курси польської мови для початківців
Вивчення польської мови є актуальним питанням на сьогодні для тернополян. Значний внесок мешканців Тернополя мають родичів у Польщі, їздять за
Тернопіль: відгуки
Принадливий Тернопіль. Культові місця Володимира Окаринського
Думаю, про улюблені місця Тернополя можна почути багато пафосних слів, і чимало з них не будуть щирими. Ну як не