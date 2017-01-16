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На Тернопіллі створили «Легіон Свободи»
У Тернополі відбулися перші Установчі збори комбатантського об’єднання «Легіону Свободи». Участь у заході взяли керівники районних організацій «Свободи», депутати місцевих
Тернопільські депутати можуть взяти владу в місті у свої руки, якщо, звичайно, захочуть…
На різдвяні свята муза творчості написання проектів рішень здійснила на депутата міської ради Івана Сороколіта підступний жорстокий напад. Про це
Мариновський рятує кар’єру, дискредитуючи всю обласну організацію?
Голова Тернопільської обласної футбольної федерації “перепризначив” звітно-виборчу конференцію організації на 29 квітня. Скандальна історія навколо підготовки чергових виборів керівника ТОФФУ
Три мільйони отримав округ Тараса Юрика від уряду (Інфографіка)
На які потреби пішли три мільйони, які виділив Кабмін для округу Тараса Юрика (Перелік) 3 мільйони гривень отримали під кінець
Персоналії
Війна є для мене можливістю внести свою частку у державотворення України, – сержант з Тернополя Володимир Свистун
Володимир Свистун – молодший сержант, помічник начальника групи охорони та патрульно-постової служби. До служби у ТЗВ ВСП чоловік проходив службу за
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У Тернополі організували нетиповий шаховий гурток “Хід конем”
Тернопільський #Medialab розпочинає нетиповий шаховий гурток “Хід конем”. Тренер – Володимир Мельник – кандидат в майстри спорту, багаторазовий переможець турнірів та
Тернопіль: відгуки
Принадливий Тернопіль. Острів тиші у парку
Нині про улюблені місцини Тернополя розповідає тернополянка, графічна дизайнерка Тамара Ненчин. – У місті багато цікавих місць, але зазвичай вони