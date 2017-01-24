Новини Тернополя 

Тернопільський наркоман постане перед судом

Maryana Прокоментуй!

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 41-річному мешканцю обласного центру. Чоловік викрав мобільні телефони з місцевої крамниці.

Про крадіжку правоохоронців повідомила продавець магазину. Дівчина прийшовши на роботу помітила пошкоджену скляну вітрину та пропажу двох засобів зв’язку.

Правоохоронці встановили особу злодія. Ним виявився раніше судимий за наркозлочини 41-річний тернополянин. Чоловік проживав у багатоповерхівці, на першому поверсі якої і знаходився магазин, часто проходив повз його вітрину. Придивився, що торговий заклад не обладнаний системою охорони, тож вирішив обікрасти його. Уночі подався до крамниці та підваживши скло вікна за яким на вітрині стояли телефони, зумів витягти дві мобілки.

Крадене майно зловмисник поніс прямісінько до ломбарду, а гроші витратив на власні потреби. Однак уникнути покарання не вдалося. Поліцейські розшукали мобільного злодія. Він знов постане перед судом.

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