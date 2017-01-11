Тернополян запрошують на фестиваль, який триватиме усю ніч

Щороку масове театралізоване свято у ніч з 13 на 14 січня на Борщівщині збирає тисячі людей, які з’їжджаються сюди з усієї України.

Цьогоріч місце святкуванняне обмежиться лише Горошовою. 13 січня о 17.00 годині автентичний обряд «Маланка» розпочнеться у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять понад 10 фольклорних ансамблів з прилеглих сіл.

Потім, о 20.00 годині, святкове дійство охопить і Горошову. Зазвичай, мешканці кожної вулиці сіл готують власну святкову шоу-програму з оригінальними костюмами, «перебраними» героями минулого й сучасності, величезними пересувними фігурами. Танці, співи, колядки, вертеп, козацькі забави, обряди, смакування традиційних новорічно-різдвяних страв і чудовий настрій чекають всіх, хто завітає на це свято. Фестиваль триватиме впродовж усієї ночі.