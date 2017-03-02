Тернополянка роками знущалася над родичкою-інвалідом

Співробітники Підволочиського відділу поліції розслідують факт зловживання опікунськими правами з боку 50-річної тернополянки. Жінка, будучи опікуном свої родички привласнювала кошти, вилучені за здачу в оренду квартири останньої.

Як розповів керівник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак, до них звернулися родичі 36-річної жінки – інваліда дитинства зі скаргами на неправомірні дії з боку її опікунки. Їхні звинувачення знайшли підтвердження. Поліцейські задокументували факт нанесення потерпілій тілесних ушкоджень. Причетною до побоїв виявилася родичка, яка доглядає за жінкою. Поки розслідувалося кримінальне провадження, розпочате за статтею 125 ККУ, з’ясувалося, що опікунка ще й привласнює кошти своєї підопічної. У потерпілої в Тернополі є квартира, яку зловмисниця здає в ореаду, а отримані кошти привласнює.

Цей факт поліцейські виокремили в ще одне кримінальне провадження, кваліфікувавши дії тернополянки як використання опіки з корисливою метою на шкоду підопічній – частина перша статті 167 ККУ. Триває досудове розслідування.