Тернополяни можуть зробити “стратегічний запас” до Великодня у новому фірмовому магазині “Студія м’яса”

Фірмовий магазин «Студія м’яса» від Тернопільського м’ясокомбінату гостинно запрошує відвідувачів скуштувати та придбати якісні м’ясні вироби від легендарного бренду.

Інформацію про новий магазин розмістили на сайті компанії “Агропродсервіс”, яка є власником Тернопільського м’ясокомбінату (http://agroprodservice.com.ua/2017/03/23/ternopilskyj-m-yasokombinat-vidkryv-svij-14-magazyn/).

23, 24 та 25 березня – дні урочистого відкриття магазину, який розташований перед входом в ТРЦ “Подоляни” (вулиця Текстильна, 28ч в місті Тернополі).

«Протягом трьох днів тернополяни та гості міста зможуть не лише скуштувати продукцію нашого м’ясокомбінату, але і зробити стратегічний запас перед Великоднем, – говорить директор відділення «Тернопільський м’ясокомбінат» ПАП «Агропродсервіс» Віктор Малюта. – Для цього ми передбачили низку спеціальних цін на поширені види ковбас».

За словами Віктора Станіславовича, відкривати нові магазини – це виробнича необхідність, оскільки все більше і більше тернополян віддають перевагу м’ясним виробам легендарного Тернопільського м’ясокомбінату. А лояльна цінова політика заохочує людей купувати щоразу інші види продукції.

«Людям подобається наша продукція, бо виготовляємо ми її з власної екологічно чистої сировини на сучасному обладнанні, відповідно до державних норм та стандартів», – роз’яснює пан Малюта. – Тому ті, хто цінує якість та хоче бути впевненим у тому, що він та його рідні їдять, той і є нашим покупцем».

Цей магазин став 14 торговою точкою в області, де продається продукція Тернопільського м’ясокомбінату.