13:07 | 11.09.2020
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Ще два райони в Тернопільській області віднесено до «червоної зони»

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Ще два райони в Тернопільській області – Заліщицький і Збаразький – віднесено до «червоної зони». Новий розподіл почне діяти з 00:00 годин 14 вересня 2020 року. Наразі в області немає жодної району, який належать до «зеленої зони».

Про це повідомив виконувач обов`язків голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук під час засідання комісії ТЕБ та НС при облдержадміністрації, яке відбулося 11 вересня.

«Вчора, 10 вересня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було оновлено рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Хочу наголосити, що у «червоній» зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. Крім того, діють обмеження «помаранчевої» зони. І тільки дотримання норм адаптивного карантину допоможе стабілізувати ситуацію в області», – зазначив виконувач обов`язків голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук.
 «Червоний рівень» встановлено у містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Заліщіцькому, Збаразькому, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському районах Тернопільської області.

 «Помаранчевий» – у м. Кременець та у Борщівському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах Тернопільської області.

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