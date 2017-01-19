Тернополяни жаліються, що у них за оплату комунальних послуг беруть додаткову комісію

Почастішали звернення від мешканців Тернополя, у яких йдеться про те, що при здійсненні оплати в УДППЗ «Укрпошта» та АТ «Ощадбанк» вони змушені сплачувати додаткові кошти у вигляді комісії.

Оператори установ часто вводять платників в оману, зазначаючи, що комісія стягується на користь підприємств, що надають комунальні послуги. Наголошуємо, що комісія у розмірі від 3 гривень введена УДППЗ «Укрпошта» та від 7 до 10 гривень АТ «Ощадбанк» і знімається саме на їхню користь. Звертаємося до тернополян із проханням повідомляти, у яких сам відділеннях УДП “Укрпошта” чи АТ «Державний Ощадний банк» надають недостовірну інформацію щодо призначення даної комісії та вводять споживачів в оману щодо призначення комісії.

Комісія в «Ощадбанку» та на «Укрпошті» – від 3 до 10 гривень

Як пояснює директор ПП «Укрспецінформ» Михайло Шидлівський, від 1 січня минулого року при оплаті за газ через касу «Ощадбанку» , споживач сплачує комісію у розмірі трьох гривень на користь банківської установи. А от за оплату послуг «ЖЕКу», ОСББ, вивезення сміття, домофон, інтернет та кабельне при оплаті в установах «Ощадбанку» доведеться викласти ще по 7 -10 гривень.