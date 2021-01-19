10:02 | 19.01.2021
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Новини Тернополя 

Понад 200 людей одужали і 68 захворіли: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині 19 січня

Irena 0 Views Прокоментуй!

68 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 19 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (жінка 47 р. м. Тернопіль).
🔺одужало – 208 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 525
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36262 особи;
🔺одужало – 32909 осіб;
🔺летальних випадків – 499 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10165 (8599 одужало, 118 летальних);
– Бережанський район – 1854 (1728 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1688 (1581 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1303 (1217 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1762 (1649 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1570 (1451 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1811 (1678 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 818 (768 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1085 (984 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2105 (1913 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 929 (891 одужало, 3 летальних);
– Монастириський район – 1179 (1130 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1445 (1363 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 489 (472 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1451 (1348 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3066 (2708 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2400 (2337 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1140 (1092 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (23 особи)

⭕️Бережанський район (3 особи):

• м. Бережани – 2

• с. Урмань – 1

⭕️Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Підзамочок – 1

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• смт Гусятин – 1

⭕️Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Винятинці – 2

• с. Добрівляни – 1

• с. Новосілка – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Бодаки – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• смт Залізці – 1

• с. Озерна – 1

⭕️Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 4

⭕️Кременецький район (1 особа):

• с. Бонівка – 1

⭕️Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

⭕️Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Тростянець – 2

⭕️Підволочиський район (2 особи):

• с. Токи – 1

• с. Супранівка – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (6 осіб):

• м. Теребовля – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Лошнів – 1

• с. Золотники – 1

• с. Гвардійське – 1

⭕️Тернопільський район (4 особи):

• с. Грабовець – 1

• с. Баворів – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Застав’є – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• с. Сосулівка – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Боложівка – 1

• с. Жолобки – 1

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