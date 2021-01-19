Понад 200 людей одужали і 68 захворіли: ситуація з коронавірусом на Тернопільщині 19 січня
68 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 19 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (23 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Урмань – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 1
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Підзамочок – 1
Гусятинський район (1 особа):
• смт Гусятин – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Винятинці – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Бодаки – 1
Зборівський район (2 особи):
• смт Залізці – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 4
Кременецький район (1 особа):
• с. Бонівка – 1
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Тростянець – 2
Підволочиський район (2 особи):
• с. Токи – 1
• с. Супранівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Золотники – 1
• с. Гвардійське – 1
Тернопільський район (4 особи):
• с. Грабовець – 1
• с. Баворів – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Застав’є – 1
Чортківський район (1 особа):
• с. Сосулівка – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Боложівка – 1
• с. Жолобки – 1