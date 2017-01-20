Новини Тернополя 

Тернополянин грозився вбити дружину, а постраждав сусід

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18 січня, близько 20 години, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Молодіжна, в одному з будинків, невідомий чоловік погрожує фізичною розправою (предметом схожим на ніж).

Інспектори миттєво прибули на місце події.

Патрульні виявили потерпілого чоловіка з ножовими пораненнями, негайно надали йому домедичну допомогу.
Підозрюваного одразу затримали.

Охоронці порядку викликали швидку медичну допомогу потерпілому та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Як з’ясували інспектори, ввечері, перебуваючи напідпитку, 59-річний чоловік під час суперечки з дружиною, погрожував їй фізичною розправою. За жінку заступився сусід. Під час сутички господар помешкання наніс сусіду удари ножем.

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