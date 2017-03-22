Троє ромів обдурили довірливу тернополянку

У пастку шахраїв потрапила жителька Кременця і як результат – втратила 12 тисяч гривень. Жінку обдурили троє представників ромської національності. За допомогою потерпіла звернулася до правоохоронців.

За словами начальника Кременецького відділу поліції Романа Стрижака, подія трапилася у неділю, 19 березня. Шестидесятисемирічна кременчанка стояла на зупинці, коли до неї під’їхав автомобіль. В ньому знаходилася жінка та двоє чоловіків ромської зовнішності. Незнайомці запитали, як проїхати до найближчого лікувального закладу.

Пенсіонерка почала пояснювати, але вони зробили вигляд, що не розуміють і попросили проїхати з ними та показати дорогу. Жінка погодилася. Вже в автомобілі нові знайомі почали скаржитися на те, що потрібно до лікарні, а у них лише іноземна валюта.

У ході розмови роми вмовили кременчанку допомогти їм в обміні грошей. При собі гривень жінка не мала, тому запросила їх до себе додому. Вже в квартирі жителька райцентру відрахувала гостям дванадцять тисяч гривень, вони в свою чергу показали їй долари й поклали їх їй у сумку. Після цього тріо шахраїв пішло.

За кілька хвилин пенсіонерка вирішила ще раз перерахувати долари, але з кишені сумки для ноутбука дістала лише газетні вирізки. Грошей там не було.

Потерпіла звернулася до Кременецького відділу поліції. Жінка описала зовнішність шахраїв, а от згадати марку автомобіля не змогла. Пам’ятає лише, що воно було бежевого кольору. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ – шахрайство.