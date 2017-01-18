У потрійному ДТП у Тернополі “випливло” багато цікавих деталей

16 січня, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Будного за участі трьох автомобілів. На місці події інспектори встановили, що водій Daewoo Nexia виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з двома автомобілями – ВАЗ 2108 та Subaru Legacy.

Під час спілкування з винуватцем аварії, 33- річним чоловіком, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. На тернополянина склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування автомобілем без відповідних документів), ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів), КУпАП. Автомобіль громадянина евакуювали на арештмайданчик.

При перевірці документів та автомобілів – учасників ДТП за наявними базами даних, патрульні встановили, що інший учасник аварії – автомобіль ВАЗ 2108, з відповідним державним номерним знаком, не зареєстрований.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.