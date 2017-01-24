У Тернополі гратимуть хокей на озері

За ініціативи групи шанувальників хокею м. Тернополя та підтримки Тернопільської міської ради 28-29 січня у Тернополі відбудуться змагання з хокею на озері «Ternopil HockeyClassic». У турнірі візьмуть участь команди із Тернопільщини, Кривого Рогу, Одеси, Києва, Луцька, Львову та інших міст країни.

З метою належної підготовки та проведення змагань міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про створення організаційного комітету.

«Змагання за правилами «Хокей на озері» ми плануємо в Тернополі проводити традиційно. Зручне географічне розташування нашого міста і розміри озера дозволяють розвивати даний вид спорту. Важливо, що ми використовуємо наш став не лише влітку для водно-моторних змагань, але й взимку», – зауважив міський голова Сергій Надал.

Змагання «Хокей на озері» – це різновид класичного хокею, але з декількома важливими відмінностями: відсутні борти, що захищають, немає воротарів і гра проводиться на відкритому повітрі, на замерзлому озері чи річці. Спрощені правила направлені на зменшення силової боротьби і сили кидків, збільшення вміння володіння шайбою, передачі чіткого пасу і високого навику катання на ковзанах. Це дає можливість залучити більше молоді в спорт, показавши їм, що є доступні форми хокею.

До слова, так роблять в Північній Америці на змаганнях «U.S. POND HOCKEY CHAMPIONSHIP». Про популярність змагань свідчить їх грандіозність: більше ніж 1500 учасників, які грають на 25 льодових майданчиках.

Як зауважив начальник управління сім’ї молоді та спорту Микола Круть, ці змагання відбудуться у нашому місті уже вдруге. У 2013 році на Тернопільському ставі зафіксували рекорд України – за облаштування найбільшої за площею ковзанки в Україні Тернопільській міській раді вручили Диплом Книги рекордів України.