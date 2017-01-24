Новини Тернополя 

У Тернополі гратимуть хокей на озері

Maryana Прокоментуй!

За ініціативи групи шанувальників хокею м. Тернополя та підтримки Тернопільської міської ради 28-29 січня у Тернополі відбудуться змагання з хокею на озері «Ternopil HockeyClassic». У турнірі візьмуть участь команди із Тернопільщини, Кривого Рогу, Одеси, Києва, Луцька, Львову та інших міст країни.

З метою належної підготовки та проведення змагань міський голова Тернополя Сергій Надал підписав розпорядження про створення організаційного комітету.

«Змагання за правилами «Хокей на озері» ми плануємо в Тернополі проводити традиційно. Зручне географічне розташування нашого міста і розміри озера дозволяють розвивати даний вид спорту. Важливо, що ми використовуємо наш став не лише влітку для водно-моторних змагань, але й взимку», – зауважив міський голова Сергій Надал.

Змагання «Хокей на озері» – це різновид класичного хокею, але з декількома важливими відмінностями: відсутні борти, що захищають, немає воротарів і гра проводиться на відкритому повітрі, на замерзлому озері чи річці. Спрощені правила направлені на зменшення силової боротьби і сили кидків, збільшення вміння володіння шайбою, передачі чіткого пасу і високого навику катання на ковзанах. Це дає можливість залучити більше молоді в спорт, показавши їм, що є доступні форми хокею.

До слова, так роблять в Північній Америці на змаганнях «U.S. POND HOCKEY CHAMPIONSHIP». Про популярність змагань свідчить їх грандіозність: більше ніж 1500 учасників, які грають на 25 льодових майданчиках.

Як зауважив начальник управління сім’ї молоді та спорту Микола Круть, ці змагання відбудуться у нашому місті уже вдруге. У 2013 році на Тернопільському ставі зафіксували рекорд України – за облаштування найбільшої за площею ковзанки в Україні Тернопільській міській раді вручили Диплом Книги рекордів України.

Можливо Вам сподобається:

Мов корова язиком злизала, або як на Тернопільщині чоловіка обманули

Maryana Вимкнено

Керівник тернопільської «Свободи» Володимир Стаюра долучився до відкриття меморіальної дошки композитору українського гімну

Redaktor Вимкнено

Тернопільські правоохоронці заявляють, що їх провокують депутати

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *