12:12 | 31.05.2022
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Афіша Тернополя 

Тернопільські бібліотекарі запрошують на благодійний ярмарок “Паляниця-фест”

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В межах святкової програми до Міжнародного дня захисту дітей, працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей організовують благодійний ярмарок «Паляниця-фест».
Ярмарок проходитиме 1 червня  на Театральній площі міста Тернополя, початок – 11.00. Зібрані від «смачного розпродажу» кошти будуть спрямовані на допомогу маленьким українцям, постраждалим від російської агресії.   
Щиро просимо підтримати нашу ініціативу вашою участю у благодійному ярмарку. Звіт про переказ виручених коштів буде опублікований згодом на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захистимо майбутнє разом!
 
Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

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