Новини Тернополя 

У Тернополі розшукують зухвалого грабіжника (відео)

Maryana Прокоментуй!

25 лютого близько 23 години невідомий, застосовуючи насильство, здійснив спробу пограбувати торговий заклад в Тернополі.

Грабіжник у масці вдарив продавця та намагався викрасти з каси готівку. Камера відеоспостереження зафіксувала нападника перед скоєнням злочину.

Придивіться, будь ласка, до зображення. Якщо ви впізнали грабіжника чи володієте інформацією про його можливе місцезнаходження, повідомте про це правоохоронців за номером (0352) 27-1170, 27-12-58, або 102 у будь-який підрозділ поліції.

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