Мобілізація: влада розширила перелік громадян, яких звільняють від призову

Відповідні законопроєкти №7481 та 7352 ухвалили на засіданні 29 липня.

Відстрочку даватимуть тим, хто втратив на війні чоловіка чи дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабусю, рідного брата чи сестру, а також тим, чиї рідні зникли безвісти.

Крім того, депутати дозволили давати відстрочку науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам без наукового ступеня, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.