Новини Тернополя 

У Тернополі спіймали хабарника-поліцейського

Maryana Прокоментуй!

Співробітники підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції Українипротягом 20-26 лютого 2017 року затримали працівників структурних підрозділів поліції Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Запорізької та Львівської областей, викритих у протиправній діяльності.

Зокрема, затриманим інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигодислужбовою особою) Кримінального кодексу України. На теперішній час фігурантам оголошено підозру.

Можливо Вам сподобається:

Патрульні склали адмінматеріали на чоловіка за хуліганство

Redaktor Прокоментуй!

На Тернопільщині водій збив чоловіка та втік з місця аварії

Maryana Вимкнено

Ще “не відлетіли” одні, а вже знову “літатимуть” автомобілі у Тернополі

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *