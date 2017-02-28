У Тернополі спіймали хабарника-поліцейського

Співробітники підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції Українипротягом 20-26 лютого 2017 року затримали працівників структурних підрозділів поліції Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Запорізької та Львівської областей, викритих у протиправній діяльності.

Зокрема, затриманим інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигодислужбовою особою) Кримінального кодексу України. На теперішній час фігурантам оголошено підозру.