Голові осередку проросійської партії віддають скверик біля пл. Героїв Євромайдану під забудову?

Небайдужі тернополяни просять підтримки в боротьбі за збереження скверу біля будинку по вул. Медова, 3 (м.Тернопіль).

Звернення до влади і поліції допомогли пригальмувати спроби забудови зеленої зони, але не вирішити її. Тому – тернополяни будуть судись.

30 вересня (цей четвер) о 11:00, міськрайонний суд (вул. Котляревського, 34, м. Тернопіль).

Позивач – Гірняк Я.М. Справа про визнання незаконним рішення ТМР.

Коротко про справу:

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1) 15 грудня 2020р. Під вікнами будинку, посеред робочого дня, бензопилою, приблизно на ⅓ діаметру було підрізано 4 дорослі дерева. Поліція знаходить зловмисника, накладає штраф 250 грн. Дерева виживають.

В квітні 2021 року, цього разу вночі, їх знову підрізають. Знову виживають. Поліція нікого не знаходить.

Влітку 2021р ЖЕК отримує припис про усунення підрізаних дерев (за власний рахунок) оскільки ті є аварійними.

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2) Березень 2020 року, рішенням №7/47/174 Тернопільська міська рада передає ділянку з деревами громадянину К на 5 років для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд через схему сервітуту (тобто безкоштовно). Дорослі дерева на ділянці міськрада не помічає.

Вважаємо вірогідною версію, що на місці дерев планується торговельна споруда на 3-4 поверхи, – каже Ярослав Гірняк..

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Зв’язок між (1) та (2) поліція не помічає. Не відповідають на підписане десятками мешканців нашого будинку звернення наш депутат, голови основних фракцій міськради, мер Тернополя. Про підприємницький досвід громадянина К знаємо небагато. Знаємо про активну громадянську позицію. Очолює обласний осередок партії “ОПЗЖ”. Це скверик при пл. Героїв Євромайдану, де в дерев тепер кольорові стовбури.

Юрій Мельник – адвокат, що надихає Костянтин Борщ – фото, перший виклик поліції