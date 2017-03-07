У Тернополі цілий тиждень перебуватиме відомий американський професор

Заступник міського голови Леонід Бицюра та начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк зустрілися з професором американського коледжу «Santa Fe college» Чарльзом Стефенсоном, який приїхав у Тернопіль. Його візит відбувається у рамках підписаного договору про співпрацю між Технічним коледжем ТНТУ ім.І.Пулюя та «Santa Fe college», США.

«Технічний коледж фактично єдиний навчальний заклад в Україні, який уклав угоду про співпрацю з американським навчальним закладом «Santa Fe college» на три роки. Цей заклад у 2015 році був першим у рейтингу серед всіх коледжів США, – розповідає директор Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя Володимир Калушка. – Впродовж тижня професор Чарльз Стефенсон буде читати лекції з бізнес-адміністрування та менеджменту нашим студентам».

Заступник міського голови Леонід Бицюра зазначає, що співпраця між навчальними закладами в умовах реформування української освіти є надзвичайно важливою, тому культурні та освітні обміни і програми є кращим взірцем для удосконалення системи освіти. Окрім того, для студентів це ще можливість здобути цінні знання від провідних американських спеціалістів.