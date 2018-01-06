У Тернополі влаштують флешмоб-коляду на підтримку заробітчан

8 січня у Терпонол і відбудеться спільна масова коляда-флешмоб під назвою «Україна чекає на тебе!». Її присвячують українц ям , яких доля з різних причин розкидала по всьому с віту.

– Хочемо, щоб наші українці за кордоном завжди пам`ятали, що Україна любить їх, молиться за них, чекає і що Україні їх бракує, – каже один із організаторів флешмобу Андрій Костюк.

Колектив виконає відому колядку «Добрий вечір тобі». Дрес код – вишиванка під верхнім одягом.

Відповідно до сценарію, колектив учасників в різних точок торгового центру почне колядувати і неспішно зійдеться в центр зал у до ялинки. Зі слів “Бо прийдуть до тебе..” починать голосно підспівувати учасники, розщібуючи верхній одяг (під яким є вишиванка), і неспішно йдуть до ялинки. У кульмінаці ї флешмобу – організатори і учасники знімають верхній одяг, поклавши його на руку. Колядують всі присутні!

Все дійство буде знімати група професійних операторів із різних точок зали. Одразу після зйомки ними буде змонтовано кліп, який у той же день буде поширено у мережу Facebook та Yuotube.

– Г оловне, щоб глядачі не знімали дійство на свої телефони, а почали колядувати, ставши таким чином теж учасниками . Створимо свяковий настрій собі і всім нашим українцям, які з різних причин святкують це Різдво на чужині! Повірте, це для них є надважливим , каже Андрій Костюк.