У Тернополі відкрили 13-ий

Ми сьогодні в Тернополі відкрили новий, тринадцятий в Україні, але перший у новому 2017 році, сервісний центр МВС. Я сподіваюся, що в оновленому приміщенні обслуговуватимуть мешканців міста та області по-новому, адже колектив тут зібрався молодий та перспективний.

Про це повідомляє начальник обласної поліції Олександр Богомол

Відтепер у сервісному центрі записатися можна на прийом через електронну чергу, а це – один із методів боротьби із зловживанням службовим становищем та можливість звести до нуля заробітки сторонніми особами. Є тут і онлайн-камери. Вони встановлені як в приміщенні, так і на оглядовому майданчику. Відбулося тут і багато інших позитивних змін.