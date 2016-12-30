У Тернополі відзначили декількох вчителів

27 грудня в залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради відбулося нагородження переможців, лауреатів та учасників I (міського) туру XXII Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», який відбувся у листопаді-грудні 2016 року у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».

У міському етапі конкурсу змагалися 24 учасники з 19 загальноосвітніх навчальних закладів.

Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк нагородила усіх учасників дипломами, а переможців – ще й грошовими преміями, побажала перемоги у наступних етапах конкурсу. Матеріальне заохочення отримали всі учасники, лауреати та переможці конкурсу і від голови президії профспілки педагогічних працівників м. Тернополя Валентини Кухар.

Переможцями стали:

Бачинська Лідія Михайлівна (номінація «Музичне мистецтво» – Тернопільська ЗОШ №18) Копка Тетяна Вікторівна (номінація «Початкова освіта» – Тернопільська СШ №3) Чайка Галина Адамівна (номінація «Інформатика» – Тернопільська ЗОШ №16 ім.В. Левицького) Крутовська Олена Станіславівна (номінація «Біологія» – Тернопільська ЗОШ №11)