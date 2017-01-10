У Тернополі заговорили про підняття вартості “комуналки”?

Підвищенням мінімальної заробітної плати уряд спричинив ланцюгову реакцію збільшення вартості товарів і послуг, зокрема комунальних.

Підвищення мінімальних зарплат і пенсій традиційно тягне за собою зростання цін. Втім вже найближчими місяцями із збільшенням «мінімалки» до 3200 гривень економісти очікують ще й істотну інфляцію.

Нагадуємо, у жовтні минулого року уряд ініціював підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати з 1600 (станом на грудень 2016 р) до 3200 грн. У відповідності до даної ініціативи уряду, підвищення мінімальної заробітної плати стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян. З 1 січня 2017 року кожен працівник повинен отримувати заробітну плату не менше 3200 гривень на місяць.

З проблемою виплати заробітної плати своїм працівникам у відповідності до нововведення уже зіткнулися керівники обслуговуючих підприємств, адже у тарифі на обслуговування багатоповерхових будинків не було передбачено такого значного підвищення заробітної плати працівникам. Тому директори тернопільських підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, провели розрахунки та вимагають негайно здійснити коригування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Якщо цього не буде зроблено, то вже в лютому вони не зможуть повноцінно функціонувати, виплачувати заробітну плату своїм працівникам, платити податки.

Шостого січня відбулася робоча зустріч керівників підприємств з керівництвом управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, під час якої була детально обговорена ситуація, що склалася, і, цілком ймовірно, що у зв’язку з вимогою уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3 200 гривень, вже найближчим часом на тернополян очікує зміна тарифу на послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій.

Підвищення заробітної плати стосується як кваліфікованих працівників, так і некваліфікованих, зокрема – двірників, які становлять значний відсоток працівників обслуговуючих підприємств. Виходячи з ініціативи уряду, двірникам вже в січні мають підвищити заробітну плату майже вдвічі, зрівнявши її із заробітною платою адмінперсоналу кожного з підприємств. До слова, така ініціатива уряду викликає щонайменше здивування, адже специфіка роботи двірника та його фаховість і професійна відповідальність відрізняється від специфіки праці водіїв сміттєвозів, інженерів, електромеханіків чи людей, які здійснюють технічне обслуговування ліфтів тощо. Дивує те, що прибиральники територій та висококваліфіковані працівники відтепер можуть отримувати однакову заробітну плату. Втім, недотримання вимоги уряду щодо підняття заробітної плати до передбаченого державою мінімуму, тягне за собою непомірні штрафи і кримінальну відповідальність, тому рішення буде прийняте вже найближчим часом.

Варто зазначити, що вкотре суттєво підвищився тариф на електроенергію. А це – одна із основних складових тарифу послуги з утримання будинків та споруд, яка включає в себе освітлення сходових кліток, підвалів та електропостачання ліфтів. Нагадуємо, в діючому тарифі закладена вартість електроенергії 0,63 гривні, а вже від першого січня 2017 року вона становить 1,43 гривні. Також слід згадати, що в структурі всіх видів робіт закладена заробітна плата, відповідно зміни торкнуться усіх галузей, а не лише обслуговування житлового фонду, вивезення сміття та обслуговування ліфтів тощо.

Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, незабаром буде здійснене коригування тарифу на даний вид послуг. При цьому, зміни торкнуться усіх, в тому числі й ОСББ, адже вимогу уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати стосується і їх. Втім, з огляду на те, що 60% населення Тернополя отримують субсидії, буде здійснений автоматичний перерахунок і підвищення тарифу буде фактично непомітним для тернополян. Розрахунок коефіцієнта зміни витрат проведений до «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року і у разі затвердження його виконавчим комітетом становитиме 1,85.