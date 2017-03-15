Новини Тернополя 

У Тернополі знайшли іномарку, яку вкрали п’ять днів тому у Дніпрі

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По обіді, 13 березня, на бульварі Тараса Шевченка завдяки системі відеоконтролю «Рубіж» інспектори виявили автомобіль BMW, який у відповідності до інформаційно-пошукової системи перебуває у розшуку.

Він рахується викраденим з 10 березня. А розшукує його Соборне відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області.

Про даний факт патрульні повідомили на службу 102. На місце події викликали слідчо-оперативну групу

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