У Тернополі знайшли іномарку, яку вкрали п’ять днів тому у Дніпрі

По обіді, 13 березня, на бульварі Тараса Шевченка завдяки системі відеоконтролю «Рубіж» інспектори виявили автомобіль BMW, який у відповідності до інформаційно-пошукової системи перебуває у розшуку.

Він рахується викраденим з 10 березня. А розшукує його Соборне відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області.

Про даний факт патрульні повідомили на службу 102. На місце події викликали слідчо-оперативну групу