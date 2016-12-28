У Центрі встановили дві незвичні для тернополян споруди

За поданням Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в області, сприяння Тернопільської міської ради комунальне підприємство «Тернопільводоканал» встановило 2 сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва.

Подібні здавна застосовуються у Сполучених Штатах Америки та Європи. Вони розміщені у самому центрі міста, на вулиці Сагайдачного, поблизу катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, та на бульварі Т. Г. Шевченка.

Начальник Тернопільського міського відділу У ДСНС України в області Віталій Поворозник стверджує, що ця історична подія започаткувала новий виток у історії пожежного водопостачання міста, адже донині більшість пожежних гідрантів розміщена у колодязях. Підключення до них займає у рятувальників дорогоцінні хвилини.

Нові, наземні пожежні гідранти дозволять вогнеборцям миттєво проводити відбір води із зовнішніх водопровідних мереж міста для подальшої подачі до місця виникнення пожежі.

Крім цього, ці, поки-що незвичні для тернополян споруди, досить симпатично виглядають, та анітрохи не псують красивого вигляду нашого файного міста.