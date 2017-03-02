Відтепер тернопільські ГО звітуватимуть за використання комунальних приміщень

Громадським організаціям міська влада надає комунальні приміщення для ведення їх діяльності. Не усі мають змогу платити за оренду офісу, тому часто подібна подібна підтримка просто необхідна. У той же час, не завжди можна прослідкувати за добросовісністю та цільовим використанням комунального майна.

Про те, наскільки доцільно використовується безкоштовно надане комунальне майно громадськими організаціями міста, Центр громадського контролю “ДІЙ!” у Тернополі писав ТУТ. На сьогодні не існує єдиного механізму контролю за цільовим використанням таких приміщень: ніхто не може прослідкувати, що там відбувається та хто там насправді “живе”.

На сесії міської ради від 16 грудня 2016 року дане питання навіть підняли, а на управління обліку комунального майна міста поклали завдання – вивчити діяльність громадських організацій і стан та цільове використання ними комунальних приміщень. Хоча, вони зіткнулись з іще однією перепоною: окремі організації часто не відповідають на дзвінки, а деякі у виділених їм приміщеннях не працюють взагалі.

Квадратних метрів у Тернополі стає все менше. Натомість, їх можна здавати в оренду підприємцям і поповнювати бюджет або ж надавати у безоплатне користування тим ГО, які справді працюють на розвиток та покращення міста.

Активісти Центру громадського контролю “ДІЙ!” завітали на комісію з питань контролю комунального майна та підняли дану проблему. Депутати голосують за виділення приміщень, продовження оренди, тому погодились, що часто самі не знають, чи організації добросовісно використовують офіси. Об’єктивно приймати рішення заважає нестача даних про їх діяльність.

Саме тому, голова депутатської комісії з питань контролю за використанням комунального майна Михайло Ібрагімов запропонував спільно моніторити використання приміщень та розробити форму звітування.

“Слід доручити управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна спільно з ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”, а також депутатами нашої комісії відпрацювати відповідну форму, по якій ми зможемо робити висновки про ефективність використання комунальних приміщень”, – додав пан Ібрагімов.

Наразі форма та порядок звітності організаціями в процесі розробки. Впевнені, що організаціям, які насправді працюють, не складатиме труднощів заповнити звіт про свою діяльність і буде легко довести своє право користуватися комунальними метрами.