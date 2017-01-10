Виконком Тернопільської міської ради погоджуватиме фінансові плани комунальних підприємств

11 січня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради буде затверджено план культмасових заходів на рік, а також погоджено фінансовий план КП «Тернопільелектротранс», та ін.

Оприлюднюється порядок денний засідання виконавчого комітету 11 січня 2017 року (Всього внесено проектів 15). Початок засідання о 09.00 год.

1 Про затвердження плану загальноміських культурно – масових О.І.Смик

заходів на 2017 рік

2 Про надання дозволу на укладання договору дарування частини З.Б.Здеб

квартири, де неповнолітня та малолітня дитина, мають право

користування житловим приміщенням

3 Про погодження передачі квартири в іпотеку банку З.Б.Здеб

4 Про затвердження висновку щодо недоцільності позбавлення З.Б.Здеб

батьківських прав

5 Про приватизацію жилих приміщень в гуртожитках Т.Г.Басюрська

6 Про приватизацію жилих приміщень в гуртожитках Т.Г.Басюрська

7 Про переоформлення ордерів Т.Г.Басюрська

8 Про надання кімнати в гуртожитку Т.Г.Басюрська

9 Про затвердження акту «Про виділення до знищення документів С.Є.Добрікова

відділу звернень та контролю документообігу, які не підлягають

зберіганню»

10 Про дотримання виконавської дисципліни щодо реалізації завдань, С.Є.Добрікова

визначених нормативно-правовими актами, розпорядчими

документами і власними контрольними документами та про стан

розгляду скарг

11 Про погодження фінансового плану комунального підприємства І.Г. Мединський

«Тернопільелектротранс» на 2017 рік

12 Про погодження фінансового плану комунального некомерційного Р.Д.Левчук

підприємства «Міська комунальна лікарня №3» на 2017 рік

13 Про погодження фінансового плану комунального підприємства Р.Д.Левчук

«Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» на

2017 рік

14 Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету М.В.Горішний

від 04.05.2016 р. №376 «Про затвердження реєстрів»

15 Звіт про роботу відділу державного архітектурно-будівельного М.В.Горішний

контролю