У Тернополі рейдери планують захопити «Тернопільміськтеплокомуненерго»?

Тернополяни стурбовані ситуацією, яка склалася навколо «Тернопільміськтеплокомуненерго» та фірмою, що займається альтернативними котельнями у Тернополі.

Підґрунтям для роздумів щодо ризику рейдерського захоплення комунального підприємства є умови договору між двома фірмами.

– Згідно договору про спільну діяльність майно «Тернопільміськтеплокомуненерго» переходить у спільну діяльність приватної фірми «Тернопільтепло». І якщо перше підприємство збанкротує, то все перейде у власність приватного підприємства, ‒ пояснює тернополянка, активіст політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Юлія Мамчак, яка проти котелень на торфі у Тернополі.

До слова, приватна фірма-інвестор ТОВ «Тернопільтепло», яка була створена торік влітку, займається виключно альтернативними котельнями. На території «Тернопільміськтеплокомуненерго» фірма розмістила свої будівлі та користується усіма комунікаціями, бо підводить свій торф під існуючі газові. Про торф’яні котельні у Тернополі та обурення мешканців і громадських активістів з приводу їх побудови та введення в дію ми писало неодноразово.

– На даний момент, ‒ зазначає Юлія Мамчак, ‒ борг КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» перед ПАТ «Тернопільгаз» складає 100 мільйонів. Згідно договору про спільну діяльність вони спочатку компенсують на торф і все інше, яке несе «Тернопільтепло». Відповідно за газ вони розраховуватися не можуть. Газ, проценти пені, і газовий борг в систему все одно не входять, газ не використовують. До кращого не йде. Крім того, згідно договору про спільну діяльність, «Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов’язане вкласти 15 мільйонів гривень для того, щоб «Тернопільтепло» збудувало, змонтувало ті котельні на торф. Як може інвестувати неприбуткова фірма в якусь іншу діяльність, яка не веде до економії, а навпаки, попри газ, використовується ще інше опалення?

Підозрюючи лихе, тернополяни звернулися до начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександра Богомола із заявою про можливе рейдерське захоплення комунального підприємства.

– До Богомола пішло 8 звернень. Три з них пройшло з формулюванням «заява (повідомлення) про злочин». Остання за часом заява подана 28 квітня під час брифінгу Олександра Богомола. І остання заява про злочин оскаржена в міськрайонному суді.

Попри зупинку будівництва альтернативних котелень у Тернополі, за словами пані Юлі, у вихідні дні та під час державних травневих свят, на котельнях велися зварювальні роботи без запису в журналі відвідувань.

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