Як пропонують перейменувати вулицю Макаренка в Тернополі

На сайті Тернопільської міської ради триває збір підписів петиції щодо перейменування вул. Макаренка в Тернополі.

“По сьогоднішній день процес декомунізації, який розпочато декілька років тому, не добрався до багатьох вулиць та інших об’єктів благоустрою Тернополя, – йдеться у петиції. – Зокрема, вулиця Макаренка названа на честь Антона Семеновича Макаренка – українського радянського педагога і письменника, засновника системи дитячо-підліткового виховання, який свого часу був керівником дитячих виправних закладів, призначений на посаду наказом НКВС. До кінця свого життя А.С.Макаренко проповідував комсомольську ідеологію серед “тяжких” підлітків та керував низкою радянських підліткових виправних таборів. Можливо, нікому на думку не спадало, що назва цієї вулиці також теоретично підпадає під процес декомунізації, але тут є одна вагома обставина, – на цій вулиці проживав Герой України, тернополянин, доброволець Віктор Володимирович Стефанович, позивний “Вік”, 10.05.1987р.н., боєць 8 батальйону Добровольчого Українського Корпусу “Аратта”, який загинув в бою 15 червня 2015р. поблизу с. Широкине Волноваського району Донецької області.

У грудні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Неодружений, залишилась мати та молодший брат.

Найменше, що ми можемо зараз зробити для вшанування пам’яті Віктора Стефановича – увіковічнити його ім’я та розказувати своїм нащадкам про героїзм та самовідданість добровольців, які за покликом серця в числі перших пішли воювати з окупантом на Сході України.

Пропоную перейменувати цю вулицю на честь загиблого тернополянина Віктора Стефановича, про що Тернопільська міська рада неодмінно має винести рішення на черговій сесії”.

До кінця збору підписів залишилось 17 днів.