Рідкісні документальні світлини, особисті речі та вироби-«плетиво» із соломи талановитого митця — в краєзнавчому музеї Тернополя

Різнонапрямні грані таланту Антона Гриба у фондовій збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею представлено кількома десятками експонатів.

На пошанування 80-ліття від народження експонували «ювілейну» виставку «Гармонія фарби і слова», на якій представлено 14 малярських робіт («Свято Лада», «Свідки давнини – залишки замку в Червонограді», «Подільський краєвид – Язловець (замок) Бучацького району», «А ми нашу славну Україну розвеселимо», «Молодіжна ланка», «Фенікс», «Портрет Олени Кульчицької», «Липень на городі», «Писанки Тернопільщини», «Огірочки», «Співоче поле в Тернополі», «Вічний вогонь», «Несе Галя воду», «Їхав козак містом»), авторські книжки та писанки, рідкісні документальні світлини, особисті речі та вироби-«плетиво» із соломи…

Біографічна довідка.

Антон Гриб, заслужений майстер народної творчості України, художник, поет, філолог, мистецтвознавець. Народився 7 листопада 1938 року в селі Слобідка-Глушковецька Ярмолинецького району Хмельницької області. Заслужений майстер народної творчості України з 1988 року. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України з 1990 року, з 1990 по 1993 роки – голова Тернопільського обласного відділення Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Упродовж 1967 – 2002 років працював старшим, а згодом провідним методистом образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, завідувачем відділу народної творчості Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. З ініціативи Антона Євдокимовича запровадженні обласні мистецькі виставки-конкурси на здобуття обласних премій імені Олени Кульчицької (для майстрів народної творчості) та Ярослави Музики (для художників-аматорів). Гриб А.Є. започаткував обласне свято народних ремесел і фольклору, запровадив щорічну атестацію народних майстрів, популяризував творчий доробок майстрів художників, умільців та аматорів на сторінках газет «Вільне життя», «Ровесник», «Селянська доля», «Русалка Дністрова», «Молодь України», журналів: «Народна творчість та етнографія», «Образотворче мистецтво», «Людина і світ». Написав більше тисячі статей і рецензій, систематизував матеріали з досвіду роботи народних майстрів, художників, умільців, аматорів області. Малою енциклопедією стала монографія «Барвисті джерела» (1998 р.). Антон Євдокимович організовував регіональні, обласні, міські, районні семінари, творчі лабораторії, надавав кваліфіковану допомогу методистам, працівникам студій та гуртків, індивідуальним народним майстрам, художникам, умільцям та аматорам. Організатор багатьох виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, укладач понад 40 каталогів регіональних та обласних виставок, учасник міжнародних виставок: у Болгарії (1972 р.), Франції (1980 р.), Молдові (1983 р.), індивідуальних – у Підволочиську, Копичинцях (1983 р.), Тернополі (1988, 1993, 1996, 1999, 2007, 2008 рр.). Активні творчі пошуки поєднував з різноманітністю методів і форм відображення, збереження, пропаганди неоціненної скарбниці народного мистецтва. Творчість народних майстрів області знайшла відображення і в окремих його поезіях, яких написав більше трьохсот. Автор книжок: «Золоті плетінки» (1994 р.), «Барвисті джерела» (1998 р.), «Острів душі» (2003 р.), «Соломоплетіння» (2005 р.), «Сонцеграй» (2006 р.), «Чарівне дерево», «Викрутаси» (2007 р.), «Ляда» (2009 р.), «Терновий спалах» (2012 р.), «Барви життя Олега Скаржевського» (2013 р.). На вірші А.Гриба написали пісні понад 20 композиторів. Серед них: І.Виспінський, В.Вільчанський, В. та Є.Гжегожевські, І.Доскалов, Б.Дурда, Й.Клевчук, М.Облещук, Р.Стратійчук, В.Толмачов та ін. Роботи Антона Євдокимовича зберігаються в музеях міст Тернополя, Києва, Ялти, Ярмолинцях, Москви (Росія), Кременецькому гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка, приватних колекціях. На індивідуальній виставці 2013 року представлено понад 75 нових творів живопису, графіки, декоративного розпису, плетіння з соломи.

Гриб А.Є. – член обласної художньої ради, член секції товариства охорони пам’яток історії та культури, член Тернопільського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Нагороджений Знаком Міністерства культури СРСР «За відмінну роботу», численними дипломами, грамотами, подяками, преміями. У 2008 році став лауреатом обласної мистецької премії імені Ярослави Музики.

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Антон Євдокимович Гриб надає допомогу працівникам як заслужений майстер народної творчості України.

Джерело: сайт Тернопільського обласного краєзнавчого музею