Збірна зіграє в Тернополі найближчим часом, – Тарас Юрик

Виборчий конфлікт, що спалахнув в федерації футболу Тернопільщини ще минулої осені, нарешті вирішено. Виконком ФФУ, прийнявши до уваги численні порушення в діях команди керівника організації Володимира Мариновського, визнав ТОФФ нелегітимною. Замість неї вже сформовано нову громадську спілку – «Федерацію футболу Тернопільської області», головою якої було обрано депутата Верховної Ради Тараса Юрика. Про те, які зміни чекають тернопільський футбол, Тарас Юрик розповів в інтерв’ю нашому виданню.

– На даний момент Тернопільська область займає одне з останніх місць серед всіх регіонів за показником популярності уроків футболу серед дітей та юнацтва. Як можна змінити цю ситуацію на краще?

– Розвиток дитячо-юнацького футболу стане пріоритетним напрямком роботи нової футбольної федерації області. На жаль, команда Мариновського приділяла цьому питанню недостатньої уваги. Хоча, тільки функціонування добре розвинутої дитячо-юнацької футбольної школи може стати якісною базою для формування успішних професійних команд. І тут нам доведеться починати фактично з нуля – зі створення при обласній федерації комітету дитячо-юнацького футболу. Адже, як виявилося, в структурі визнаної нелегітимною ТОФФ такого комітету, як і інших комітетів, не було взагалі.

– Тобто організацією керували в «ручному режимі»?

– Так. Але це вже минуле, а нас цікавить майбутнє, тому першочерговим завданням нової федерації стане оперативне формування всіх необхідних підрозділів в чіткій відповідності до статутних вимог. В тому числі Комітету дитячо-юнацького футболу, а також Комітету жіночого футболу, Комітету ветеранів та інших. І, повертаючись до теми розвитку ДЮФ, відзначу, що також ми плануємо невдовзі створити в Тернопільській області дитячо-юнацьку футбольну лігу. Це буде окрема структура, керівництво якої концентруватиме свої зусилля виключно на підготовці маленьких футболістів. Таким чином, ми уникнемо зайвої бюрократії і зможемо більш ефективно використовувати наявний ресурс.

– До речі, про ресурс. Створення ДЮФЛ потребує додаткових видатків?

– Ми лише почали узгоджувати всі організаційні питання. Однак, вже зараз можу сказати, що плануємо спрямовувати всю фінансову допомогу, яка зараз надходить від ФФУ регіональним федераціям (50 тис грн), на розвиток дитячо-юнацького футболу та районних федерацій. Також сподіваюсь, що нам вдасться залучити до цієї корисної справи представників місцевого бізнесу. Це завдання суттєво спроститься, якщо у Верховній Раді вдасться прийняти вже внесений на розгляд законопроект про меценатство у спорті.

– На відміну від деяких інших обласних центрів, Тернопіль наразі не можна назвати ще й одним з футбольних центрів країни. Чи є у вас вже якісь задуми, реалізація яких допоможе підвищити спортивний авторитет міста?

– Так. По-перше, в нашому обласному центрі є чудовий Тернопільський міський стадіон, технічний рівень якого дозволяє приймати матчі високого рівня. Зокрема, в нас вже є попередня домовленість з ФФУ про те, що на цьому стадіоні найближчим часом може пройти поєдинок за участю нашої молодіжної збірної або юнацьких збірних. І такий захід однозначно додасть футбольного авторитету нашому місту.

По-друге, в нас є попередня домовленість з куратором Національної збірної ветеранів Олегом Собуцьким про проведення в Тернополі матчу за участю цієї команди. Це буде благодійний захід і всі отримані від продажу квитків кошти будуть направлені на допомогу дітям-переселенцям. Крім того, ми хочемо запросити гравців ветеранської збірної провести напередодні благодійного матчу кілька майстер-класів в різних районах області для вихованців наших ДЮСШ. І такі уроки, впевнений, будуть цікаві не тільки нашим юним футболістам, а й їх батькам та тренерам.