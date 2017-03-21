У скільки депутати оцінять допрацьований Генплан Тернополя?

Декілька тижнів робоча група, створена рішенням міської ради, розглядала спірні моменти з приводу ухвалення змін до Генерального плану Тернополя. Однак дійти до спільної позиції так і не вдалося.

Хочуть забрати землю у КП

Нещодавно проект рішення «Про внесення змін до Генерального плану м. Тернополя» вже виносили на сесію міськради. Однак тоді з легкої руки активістів та деяких депутатів, які підняли шум, питання відклали в умовну «шухляду». Однак не надовго, а допоки спеціальна робоча група не опрацює зауваження всіх сторін.

Так усі крапки над головною картою Тернополя доручили поставити по одному представнику з кожної фракції, двом головам профільних депутатських комісій (земельної та архітектурної), а також двом громадським активістам. «Модератором» робочої групи виступив сам міський голова Сергій Надал.

Робоча група засідала понад два тижні по кілька годин. У підсумку виокремилось кілька варіантів подальшого розвитку подій. Та жоден із них чимось не влаштовував.

– Робоча група припинила свою роботу. З напрацювань хіба що чітко визначено проблемні точки на Генеральному плані міста. В основному,це зелені зони та території загального користування,- розповідає депутат, голова земельної комісії Андрій Шкула.

Ще один здобуток, за його словами, – це напрацювання депутатської земельної комісії. Зокрема, згідно з дорученням робочої групи, депутати визначили паркові зони, якіперебувають у користуванні комунальних підприємств міста і які ще не забудовані.

– Щодо десяти ділянок ми ухвалили рішення: КП повинно відмовитись від землі, а території слід визначити зеленими зонами. Основного ж завдання, як саме змінити проект Генплану, ми виконати не змогли. Думки розділились. Я і частина членів вважаємо, що спочатку змінюємо Генплан, аби зелені зони були зеленими, а лиш тоді голосуємо. Частина ж вважає, що можна ухвалити, як є, але одночасно почати процес легальних змін. Тож кінцевий шлях будемо шукати на сесії. Коли вона відбудеться, наразі не відомо,- пояснив Андрій Шкула.

Напрацювали на три варіанти

Насправді, стільки шуму навколо, здавалося б, звичайнісінької карти виникло не дарма. Цей документ є одним із важливих елементів, завдяки якому на сесії з’являються так звані «земельні питання». Адже перш ніж потрапити на пленарне засідання, проект рішення, який дозволяє людині стати користувачем, власником чи орендарем землі, розглядається профільною депутатською комісією, на яку чиновники мерії приносять пакет документів. У ньому, серед ряду інших папірців, має міститися викопіювання з Генплану. Відповідно, перш ніж ухвалювати рішення по тій чи іншій ділянці, депутатповинен проаналізувати, де вона розміщена.

Якщо вірити тому ж таки депутату Андрію Шкулі, то Генплан міста «підробили». Відповідно, попередня каденція ради могла спокійно голосувати за виділення землі під будівництво, не підозрюючи, що там мав би бути,приміром, парк.

Хоча, відверто кажучи, про фальшування Генплану Тернополя під час засідання робочої групи мова не йшла. Дискусія, радше, була направлена на усунення помилок попередників. Хоча й тут результатів небагато. Приміром, деякі наполягають на тому, що Генплан потрібно не міняти, а перемалювати повністю.

– Пан Олег Фостяк (екс-начальник відділу містобудівного планування управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, – авт.) як професіонал та людина, яка мала відношення до непоганого варіанту Генплану2008-2009 років, який і було затверджено, підтвердив мені, що інститут «Дніпромісто» технічно може виконати роботу по змінах до Генплану максимум у двотижневий термін. Цю пропозицію чули всі, в тому числі і пан Фостяк. Далі ми могли бу місячний термін оголосити громадські слухання і максимум у двомісячний термін приймати узгоджений варіант Генплану. Я на цьому наполягаю від самого початку роботи комісії. У ході роботи цю пропозицію підтримує Андрій Шкула і громадський діяч Едуард Міляновський, який також є членом робочої групи,- розповів депутат міськради, голова фракції «Громадянська позиція» Петро Ландяк.

Однак «перемалювати» головну карту не горить бажанням міський голова Тернополя Сергій Надал. На його думку, слід залишити зміни до Генплану в редакції виконавчої влади міста, але натомість серйозно корегувати План зонування.

– Попри те, що ми зараз напрацюємо на робочій групі, сесія міськради може ухвалити геть інше рішення. Ми можемо надавати тільки рекомендації,- наголосив Серій Надал.

Була і третя пропозиція збоку мерії. За словами депутата Ландяка, вона полягала в тому, щоб ухвалити окреме рішення, яким нібито заборонити забудовувати земельні ділянки по проблемних питаннях.

– Наприклад,у зоні розміщення стадіону “Текстерно” залишити зону Ж-4 С (будинки вищі 9-ти поверхів, де один вже побудовано), а фактично мерія обіцяє організувати будівництво там лише спортивного комплексу. На це я відповідав, що давайте внесемо офіційно зміни і цю ділянку змінимо із Ж-4С на Г-4 (зона культурних і спортивних споруд). Аналогічно щодо«Екоготелю» в парку Національного відродження і скверу на вул. Миру ми мали б ухвалити рішення і залишити в проекті змін до Генплану все, як є, а окремим рішенням сесії заборонити в цих місцях будівництво. З цим мені також важко погодитися, адже є реальні землекористувачі, і якщо залишити в запропонованій владою міста редакції Генплану та ухвалити такі “забороняючі рішення”, то землекористувачі без великих проблем виграють у судах своє право на забудову, адже у них є документи на землю і, що дуже для них важливо, цільове призначення земельної ділянки повністю буде відповідати їхній меті,- пояснив Ландяк.

Хоча навіть без чіткої позиції робочої групи ухвалюватиме рішення більшість депутатського корпусу на сесії міськради. За нашою інформацією, поки робоча група по Генплану засідала, в кулуарах говорили про ціну натискання однієї депутатської кнопки. Суми, за чутками, коливаються начебто від трьох до десяти тисяч американських доларів. Наскільки це правда і чи вже хтось із депутатів погодився на таку винагороду – не відомо… Але очевидно, що найближча сесія міської ради, дата якої наразі невідома, буде сповнена сюрпризів…

