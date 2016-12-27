На Тернопільщині чоловік пішов в ліс по дрова та не повернувся

26 грудня 2016 року о 17.25 год до пожежно-рятувальної служби м.Борщова надійшло повідомлення, що орієнтовно об 11 год пішов з дому в ліс по дрова та не повернувся житель с.Цигани 1930 року народження. Працівниками ДСНС спільно з Національною поліцією, працівниками лісництва, місцевим населенням розпочата пошукова операція.

Пошуковими групами до 4 год ранку 27 грудня обстежено лісовий масив площею більше 500 га. Встановлені місця перебування особи в лісі. Але, нажаль, поки що без результату. До пошукових робіт додатково залучено рятувальників з Чортківського, Гусятинського, Заліщицького районів, кінологічні підрозділи ДСНС та Національної поліції. Координація робіт здійснюється оперативною групою обласного управління ДСНС. Пошукова операція триває. Про результати поінформую додатково.

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