На Тернопільщині поліцейські зупиняли автомобілі з жінками

На Тернопільщині працівники поліції з безпеки дорожнього руху вітали жінок з Міжнародним жіночим днем 8 Березня

Сьогодні в Підгаєцькому району поліцейські зупиняли автомобілі за кермом яких перебували представниці прекрасної половини людства. Жінки не розуміли в чому причина такої зупинки тому були дещо спантеличені. Проте, почувши теплі слова привітань та отримавши квіти, на їхніх обличчях з’являлись милі посмішки та лунали слова подяки. Відверто кажучи, така увага правоохоронних органів в цей день була для них неочікуваною.