У Кременці вийшла у світ  книга  про  історію  стрибків  на лижах  із  трампліна та лижного двоборства

У Новоріччя гарний, яскравий подарунок, що називається, під ялинку зробив відомим кременецьким спортсменам, тренерам та шанувальникам таких видовищних й екстремальних видів спорту, як стрибки на лижах із трампліна та лижне двоборство, відомий кременецький автор й організатор масового сільського спорту Василь Галевич, голова Кременецького ФСТ «Колос» на громадських засадах, член НСЖУ. Адже нещодавно в Кременецькій районній друкарні вийшли друком перші примірники його вже 8-ої (!) за ліком книги «Стрибки на лижах із трампліна та лижне двоборство на Кременеччині» в ошатній сучасній палітурці – про звитяжні спортивні досягнення минулих десятиліть та останніх років кременецьких летючих лижників і двоборців на престижних змаганнях і турнірах як колишнього всесоюзного та республіканського рівнів, так і на міжнародних спортивних заходах – етапах Кубка світу, Чемпіонатах світу, Зимових Олімпійських іграх і т. п. Книгу щедро ілюстровано рідкісними, просто раритетними фотознімками минулих десятиліть і років, котрі авторові надали з власних фотоархівів заслужені, маститі кременецькі тренери, спортсмени, спорторганізатори, шановані ветерани стрибків на лижах із трампліна та лижного двоборства.

Зміст нового видання складають такі цікаві, захопливо-пізнавальні розділи, як «Слово про автора та його книгу», «Лижний спорт на Кременеччині до Другої світової війни («польський» період) – Левандовський Ю. Є.»; «Стрибки на лижах із трампліна та лижне двоборство після Другої світової війни (радянський період)»; «Спогади Смакоуза Г. М.»; «Спогади Ратинського І. П.»; «Спогади Дубровінського В. В.»; «Стрибки на лижах із трампліна та лижне двоборство за роки Незалежності України»; «Спогади Бережанського О. П.»; «Спогади Нікіфорука В. І.».

Нагадаємо, що Василь Сергійович Галевич свого часу, перебуваючи на посадах інструктора, а згодом і голови Кременецького районного ФСТ „Колос”, не лише виявив свої вміння в проведенні різних спортивних заходів на теренах рідного краю, але й поставив перед собою чітку мету – здобутки району в спорті перенести на сторінки своїх видань для нинішніх та прийдешніх поколінь.

Для цього йому довелося перегорнути й опрацювати публікації на спортивну тематику Кременецького районного часопису „Діалог” (у минулому – газет „Сталінським шляхом”, „Промінь комунізму”, „Прапор перемоги”), починаючи із часу їх виходу й до наших днів.

В. Галевич також опрацював велику кількість протоколів – як районних, так й обласних змагань.

А зі спортивними заходами найвищого рангу він ознайомився зі шпальт часописів: колишніх республіканського – „Спортивна газета” та союзного – „Советский спорт”.

Йому не раз випало побувати й на комплексі кременецьких лижних трамплінів заради отримання потрібної інформації, фотографій, звіряння матеріалів для своєї чергової книги. А їх у доробку Василя на сьогодні налічується вже вісім, у котрих висвітлені події багатої історії спорту Кременеччини.

Завдяки власній ініціативі, він зумів зібрати велику кількість матеріалів про становлення, розвиток таких видів спорту, як стрибки на лижах із трампліна та лижне двоборство, в нашому чудовому краї.

Ця історико-документальна книга стане в нагоді не лише спортсменам, тренерам, ветеранам названих вище видів спорту, але й багатьом його палким шанувальникам.

Ростислав ЛЕНЧУК