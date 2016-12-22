Висуванець від БПП “Солідарність” Іван Данилюк очолив Великодедеркальську ОТГ,  отримавши 79 % голосів виборців

Найбільшу підтримку виборців серед кандидатів, яких висунув “Блок Петра Порошенка” здобув Іван Данилюк. За нього проголосувало майже 79 % виборців. Відтак він очолює Великодедеркальську сільську об’єднану територіальну громаду, що на Шумщині. Зазначимо, що Іван Федорович головує у Великих Дедеркалах уже 20 років. Чим, напевно, і зумовлений високий рівень довіри жителів новоствореної громади. Очільник Великодедеркальської ОТГ вже має готовий план діяльності на своїй посаді.

– Плануємо відкрити реконструйований районний геріатричний будинок до кінця року. Також хочемо здійснити капітальний ремонт дороги протяжністю 500 метрів в селі Великі Дедеркали, провести ремонт дороги протяжністю 6 кілометрів Садки-Дедеркали і відновити автобусне сполучення між цими населеними пунктами, побудувати футбольне поле зі штучним покриттям у Великодедеркальській середній школі, здійснити реконструкцію даху у Мізюринській початковій школі та заміну даху у Великодедеркальській районній комунальній лікарні. Плануємо також провести поточний ремонт дороги до села Шкроботівка. У селі Радошівка, яка входить до Великодедеркальської ОТГ, хочемо провести водогін і реконструювати 300 метрів напіваварійного мосту. Також є необхідність придбати техніку, яку можна було б використовувати для чищення снігу, яка могла б згодитися і при виникненні якихось природних катаклізмів, – зазначає голова Великодедеркальської ОТГ Іван Данилюк.