Як тернопільські рятувальники “швидку” з заметів витягували (фото)

13.01.2017 о 11 год. 28 хв. на ПЗЧ ДПРЧ-8 поступило повідомлення від водія швидкої с.Більче-Золоте про те, що прямуючи з с. Шершенівка Борщівського району водій автомобіля швидкої допомоги несправився з керуванням та з’їхав в кювет. По прибуттю на місце події було виявлено, що автомобіль швидкої медичної допомоги знаходиться у кюветі в якому знаходилась хвора жінка з попереднім діагнозом інсульт. За допомогою АЦ – 40 (131)137А було проведено буксирування даного автомобіля.

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