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На Тернопільщині під час рятування свого дому від пожежі постраждав неповнолітній

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7 липня о 17:24 черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідовано пожежу господарської будівлі в с. Боложівка Шумської ТГ Кременецького району. Під час гасіння врятовано дану будівлю та розташований поряд житловий будинок. Вогнем знищено покриття на площі 105 м кв. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Під час спроби намагання самостійно погасити пожежу отримав опіки син власника даної будівлі, громадянин 2003 року народження, якого з діагнозом «термічний опік полум’ям правої кисті площею 2%» госпіталізовано до Шумської міської лікарні.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Фото ілюстративне

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