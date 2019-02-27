Квартира для податківця: Тернопільська міськрада знову «орденує»

Нагадаємо, що вкінці січня ц. р. виконавчий комітет Тернопільської міської ради проявив неабияку щедрість – прийняв рішення про реєстрацію в якості службових п’ять квартир та видав ордери на них працівникам Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Також виконком видав ордер на одну квартиру для працівника Управління СБУ в Тернопільській області.

На цьому «орденування» колег міського голови Тернополя Сергія Надала (в минулому податківця зі стажем) не закінчилося.

У лютому виконавчий комітет видав ще один ордер на квартиру житловою площею 19,5кв.м. заступнику начальника відділу в Головному управлінні ДФС у Тернопільській області Сергію Мудрому.

Тут слід зауважити, що до житлової площі не належить: площа кухонь, коридорів, ванних, комор, вбудованих шаф, інших підсобних приміщень, площа житлових квартир і кімнат, які призначені для проживання, але

використовуються з іншою метою. Тобто 19,5кв.м. – це лише площа житлових кімнат.

Та судячи з декларації Сергія Мудрого, кілька службових квадратів – ніщо, порівняно з чотирма квартирами в Тернополі, двома будинками, гаражем, кількома земельними ділянками, що записані на чиновника або

близьких родичів (дружину та доньку).

Також в родини є Nissan «Qashqai» 2013 року випуску.

Цікаво, що дружина Сергія Мудрого декларує кошти, які вона отримала від надання майна в оренду. З такою кількістю квадратних метрів і службове житло можна віддати в оренду…

Тетяна Колеснік

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