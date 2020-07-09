9 липня: нові випадки COVID — у Тернополі та п’яти районах області

Станом на 09 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2153 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1970 випадків – дорослі, 183 випадки – діти), з них 31 летальний. Видужала 1343 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1525, з яких 350 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 17 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1175 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 33 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 491 (130 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (14 одужало);

– Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 56 (22 одужало);

– Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 105 (60 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 17 (5 одужало);

– Козівський район – 67 (50 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 428 (360 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 113 (39 одужало);

– Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 14 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 19 (17 одужало);

– Тернопільський район – 141 (79 одужало);

– Чортківський район – 98 (63 одужало);

– Шумський район – 205 (160 одужало, 9 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 17 осіб

✅проведено 308 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 54 дослідження біоматеріалу методом ІФА, з яких 27 на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлений позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб позитивні результати.

✅підтверджено 11 випадків зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (5 осіб)



⭕️Тернопільський район (1 особа):

• смт. Велика Березовиця – 1



⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Струсів – 1



⭕️Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1



⭕️Зборівський район (2 особи):

• с. Підгайчики – 1

• с. Бзовиця – 1



⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Нападівка – 1

Поділіться:









