Про що не знають тернополяни

Мова іде про стан екологічного середовища міста. Зараз більша частина людей знає, що від стану екології на пряму залежить здоров’я.

У цих умова пандемії це набуло особливого значення. Що є важливо з екологічних показників стану території?

На першому місті є повітря яким ми дихаємо. Повітря як і вода може бути цілющим, може бути згубним, отруйним. Це залежить від того скільки у повітрі кисню, вихлопних газів автомобілів, викидів від торф’яних котелен, пилу.

У європейських країнах цьому питанню переділяється велика увага на державному рівні, містах, селищах.

Запроваджуються пости постійного моніторингу стану повітря. Кожна людина може бачити показники повітря, та приймати рішення чи купувати там квартиру, чи можна гуляти там з дітьми, де бажано не затримуватися…

Це дуже життєва важлива інформація якою ми не володіємо.

Другим важливим показником є стан зелених насаджень. Як раз від стану зелених насаджень залежить якість повітря. Зелені насадження очищують повітря від пилу, забирають оксид вуглецю, виділяють кисень, у спеку зменшують температуру повітря. Для прикладу один гектар парку у сезон очищує 10 мільйонів метрів кубічних повітря! Також дуже важливе значення мають газони, не менше як дерева.

Дерева тримають екологічний баланс наявності птахів, комах.

Роками ми бачимо як нищяться усі зелені насадження, облік яких не ведеться.

З початку каденції п. Надала ми ставили питання проведення інвентаризації зелених насаджень та надання їм статусу недоторканості. Але це для Тернополя фантастично нереально, бо постраждає бізнес.

І у підсумку громада реально не знає скільки залишилося площ парків, скверів, газонів, зелених площ прибудинкових територій. Не ведеться облік забудованих площ, кількісті видалених дерев, кущів, газоні.

А що у Європі, куди ми так прагнемо. Там запроваджуються сучасні технології інвентаризації усіх зелених насаджень з описом кожного дерева, кожного куща з визначенням меж земельних ділянок. Така інформація є у загальному доступі. Усе суворо контролюється.

Тернопіль у тому знаходиться у дикому стані. Ми подібні на племя папуасів, які зрубали усі дерева, щоби наїстися.

Дуже шкода що будуючи державу влада погіршує умови життя людей.

Реально Тернопіль не має екологічної програми, яка відображає потреби міста у збереженні екології.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь 28.01.2022р.