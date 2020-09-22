Хто вже лідирує на місцевих виборах в Тернополі? Результати соціологічного дослідження
Схоже у міського голови Сергія Надала з’явився конкурент, який зможе опинитися з ним у другому турі. Так, лідер “Сили людей” Іван Сороколіт, згідно соціального дослідження набирає 8,1% у першому турі.
Оприлюднюємо результати соціологічного дослідження організованого й проведеного редакцією Газета “Тернопіль вечірній”
Довідкові дані опитування:
Терміни проведення: 3-11 вересня 2020 р.
Загальна вибіркова сукупність: 800 респондентів.
Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші.
Вибірка репрезентативна за віком і статтю.
Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%