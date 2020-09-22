12:31 | 22.09.2020
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Вибори 2020 

Хто вже лідирує на місцевих виборах в Тернополі? Результати соціологічного дослідження

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Схоже у міського голови Сергія Надала з’явився конкурент, який зможе опинитися з ним у другому турі. Так, лідер “Сили людей” Іван Сороколіт, згідно соціального дослідження набирає 8,1% у першому турі.

Оприлюднюємо результати соціологічного дослідження організованого й проведеного редакцією Газета “Тернопіль вечірній”

ℹ️ Довідкові дані опитування:
✅ Терміни проведення: 3-11 вересня 2020 р.
✅ Загальна вибіркова сукупність: 800 респондентів.
✅ Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші.
✅ Вибірка репрезентативна за віком і статтю.
✅ Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).
✅ Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%

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