Хто вже лідирує на місцевих виборах в Тернополі? Результати соціологічного дослідження

Схоже у міського голови Сергія Надала з’явився конкурент, який зможе опинитися з ним у другому турі. Так, лідер “Сили людей” Іван Сороколіт, згідно соціального дослідження набирає 8,1% у першому турі.

Оприлюднюємо результати соціологічного дослідження організованого й проведеного редакцією Газета “Тернопіль вечірній”

Довідкові дані опитування:

Терміни проведення: 3-11 вересня 2020 р.

Загальна вибіркова сукупність: 800 респондентів.

Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком і статтю.

Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).