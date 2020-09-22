“103” інформує: скільки обслужили викликів та скільки госпіталізували хворих медики швидкої допомоги у Тернопільській області

За 21 вересня медики швидкої допомоги по Тернопільській області обслужили 305 викликів до пацієнтів, здійснили 96 госпіталізацій; з них по Тернополю обслужено 127 викликів, госпіталізовано 37 пацієнтів.

У службі швидкої допомоги Тернопільщини за 21 вересня зафіксовано 20 викликів до хворих з уже підтвердженим діагнозом ковід , госпіталізовано 16 ковідних пацієнтів. З підозрою на ковід за 21 вересня у службу швидкої допомоги звернувся ще 31(!) пацієнт, 20(!) госпіталізовано.

21 вересня уже традиційно відзначилося великою кількістю викликів до хворих з підвищеною температурою тіла та поганим самопочуттям. Багато викликів у медиків швидкої зафіксовано до пацієнтів із хронічними захворюваннями, яких турбували болі голови, запаморочення, болі у серці, за грудиною, аритмії, тахікардії, перепади тиску, гіпертонічні кризи та ін. Почастішали виклики до пацієнтів з гострою алкогольною інтоксикацією й тих, які постраждали унаслідок побиття …

Крім цього, 21 вересня ознаменувалося й кількома ДТП. Так, 21 вересня о 17.04 бригада швидкої виїжджала у с. Біла, на зупинку, де надавала допомогу пацієнтам, які травмувалися у ДТП. Унаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем постраждали водій та пасажирка мотоцикла. 35-річна потерпіла отримала забій грудної клітки, садна та переломи ребер; 22-річний водій мотоцикла – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. Обох постраждалих шпиталізовано в університетську лікарню.

Також 21 вересня о 20.35 бригада швидкої виїжджала на вул. С.Бандери, на Збаразьке кільце, де сталося ДТП. Через зіткнення фури та «Мазди» травмувалася пасажирка автівки. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та саднами потерпілу шпиталізовано в університетську лікарню.

Ще одне зіткнення двох автівок сталося на вул. Танцорова, куди о 21.31 виїжджала бригада швидкої допомоги. Унаслідок аварії постраждала 31-річна пасажирка . Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки та саднами потерпілу доставлено у травмопункт.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини